REISIFIRMAD OOTAVAD KÄIBETIPPE | Tiit Pruuli: suur huvi on pakettreiside vastu, millel on vahemaandumisteta lend ja kontrollitud hotellid

„Reisimise vastu taastus huvi kohe, kui piiranguid vähendati. Eriti suur huvi on pakettreiside vastu, millel on turvaline vahemaandumisteta lend ja kontrollitud hotellid. Isegi, kui käesolev talv on hoogsalt käima läinud, siis ei saa seda veel võrrelda 2018 ja 2019 aastaga, aga optimism hakkab taastuma,” ütleb Go Traveli nõukogu esimees Tiit Pruuli.