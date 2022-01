Mõtle nagu tegija! 7 nõuannet, kuidas töös ja elus edukam olla 

„Muutes oma mõttemalli muudame oma elu” – see kõlab nii lihtsalt! Samas on nii kerge jääda kinni uskumusse, et liiga hilja on teha muutuseid oma karjääris või et mul pole piisavalt aega, et midagi uut õppida. Ennast sedasi piirates saabki meie uskumus teoks, et me ei saa ega või. Mõeldes hoopis vastupidi võime tuua oma ellu aga suuri muutuseid, kirjutab Forbes.