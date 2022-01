Kiirtee võlaorjusesse! Kuidas pääseda kiirlaenu lõksust? 

Tühi rahakott Foto: Robin Roots

„Elektriarvetega ei ole minu juurde veel keegi jõudnud. Kõige rohkem on inimesed hädas kiirlaenudega,“ ütleb Terje Lääts MTÜst Võlanõustajad. Tema sõnutsi on kiirlaenud hoogne tee võlaorjusesse. „Sellest ringist välja tulla on inimese jaoks väga keeruline,“ nendib spetsialist.