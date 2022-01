RAHAGA SÕBRAKS | Finantsekspert Kadri Mäsak: aukude hirmus peseme õhtuti hambaid, aga miks me pensioniks (edasi) ei kogu? 

Pension on olnud pikalt kuumaks teemaks seoses II samba vabatahtlikuks muutmisega. Positiivseks võib selle juures pidada seda, et ometigi hakati rahaasjade haldamisest rohkem mõtlema ja rääkima. Kõik muu, mis II sambaga seondub, on aga päris nukker. Pensioniraha väljavõtmisega on paljud jätnud end ilma paremast pensionipõlvest.