Hakkame krüptoraha kaevandama! 

Krüptoraha kaevandamine oleneb sellest, millist krüptoraha on soov kaevandada. „Algul peab inimene leidma teda huvitava krüpto, näiteks ETH (ethereum). Siis on vaja endale selgeks teha, milliste seadmetega seda võimalik teha on ning loomulikult, mis on just sinu võimalused sellega alustamiseks,“ selgitab krüptokaevur Kristiina. Infot leiab näiteks portaalist whattomine.com. Praeguseks on üle 16 000 erineva krüptoraha, mida kaevandada, nendest kõige tuntumad on bitcoin, ethereum, bnb, Cardano ja xrp.