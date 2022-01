Aeg teha rahatarkuse plaane! Liisi Kirch: korras rahaasjad aitavad valmis olla ootamatusteks 

Saamaks aru, milline on pere võimekus panna raha suuremate kuluartiklite tarbeks kõrvale, on mõistlik omada regulaarset ülevaadet oma pere kuludest ja tuludest. See muutub seda olulisemaks, kui sissetulekud on väikesed või ei laeku igakuiselt sarnases mahus. Võimalik on seda teha suures osas käsitööna kogudes tšekke või asju üles kirjutada vihikusse, Exceli tabelisse või mõnda äppi (Spendee, Monefy), kuid saab kasutada ka pankade rakendusi kiiresti ülevaate saamiseks või näiteks MyFinancier (www.myf.ee) programmi, mis kategoriseerib kirjeid ise. Andmeid saab programmi üles laadida automaatselt – kaob ära vabandus, et ülevaate saamine on aeganõudev ja igav.

Tagamaks mugavat ja turvalist elu nii täna kui tulevikus, on hea jaanuarikuus üle vaadata oma pensionifondid ning kui avamata on III sammas, siis teha ka see samm ära. III sambasse tasub kanda kuni 15% oma brutosissetulekust ning teha seda igakuise püsimaksega. Kui see tundub palju, võib alustada väiksema summaga – tähtis on kohe peale hakata, mitte jätta III samba arvutusi ja makseid aasta viimasele kuule, kui nagunii kulutused on pühade tõttu pisut suuremad. Investeerides lubatud mahus saad järgmise aasta tuludeklaratsiooniga tulumaksu tagasi küsida.

Valmisolek erakorralisteks ja ootamatuteks väljaminekuteks

Meil kõigil tuleb ette elus ootamatusi ja sellega kaasnevaid väljaminekuid. Hetkel on väga paljusid meist tabanud energia-, kütte-, gaasihindade hinnatõus. Bensiini- ja toiduainete hinnad tõusevad. Selliste ootamatute olukordadega toime tulekuks on hea omada vähemalt kolme kuu kulutuste suuruses summas meelerahufondi puhvrit. See annab aega planeerida ümber kulusid, vaadata üle senised plaaneritud väljaminekud ning vajadusel neid kohandada muutunud oludele vastavaks.

Kohustuslike väljaminekute kasvades on väga oluline üle vaadata kõik kulud ning arvestada välja, mis on arved, mis kindlasti tuleb tasuda. Näiteks kodukulud, energiaarve, kodulaen, järelmaksud jt. Millised summad tavapäraselt lähevad toidu- ja esmatarvekaupade ostmiseks. Kohustuslike väljaminekute analüüs annab väga olulise teadmise, mis on pere rahalised väljaminekud, millega peab kindlasti arvestama. Neid analüüsides saab mõelda, milliseid kulutusi on võimalik vajadusel vähendada, näiteks vahetada TV ja interneti või mobiilpakett, kontrollida üle senised tarbimisharjumused kulude vaatest. Lisaks vaadata üle toidukulutused, mis moodustavad olulise osa meie igakuistest kuludest. Toidukulusid aitab planeerida nädalamenüü.

Alusta pere rahaasjade planeerimist juba täna