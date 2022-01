„BÖRSISUPP“ | Palgaläbirääkimiste kogemusnõustaja: palgatõusu pole mõtet oodata, vaid seda tuleb ise küsida! 

„Mul on veel väga hästi meeles, kuidas ma 12 aastat tagasi peale koondamist 11 kuud tööd otsisin. See oli omamoodi väljakutse, mille ma ületasin,” meenutab Irene Annus oma Parim Sinust kogemusnõustaja tee algust. Kuigi see aeg oli raske, siis näeb ta selles ka palju head, sest kui seda ei märka, siis on ka raske edasi liikuda.