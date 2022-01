Tartus saavad esimesed energiatoetuse taotlejad täna raha arvele 

Kokku tehakse toetuse taotlejatele ligi 100 ülekannet, kokku summas15 000 eurot. Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on kõige väiksem väljamakstud toetuse summa ligi 20 eurot ning kõige suurem üle 900 euro. „Mõistame, et paljud inimesed on keerulises olukorras ning anname endast parima, et toetus võimalikult kiirelt inimeste kontodele jõuaks,“ sõnas Lees. Abilinnapea sõnul olid esimeste väljamakse saajate seas kõige enam esindatud keskealisi inimesi.