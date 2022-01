Pöördeline aasta autoturul: kasutatud autode buum veel ei lõpe 

„Võime end saabuval kevadel või suvel leida olukorrast, kus enamike kaupade ja teenuste hinnad on tõusnud, autosalongidel on autod tellitud, aga inimeste kindlustunne on oluliselt vähenenud ja seeläbi ka nõudlus. See tähendab, et pakkumine võib taaskord ületada nõudluse,” nentis Luminor Liisingu juht Andrus Soodla pöördumises pressile.