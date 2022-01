ELEKTRIŠOKK TEEL TOIDUPOODI! Andri-Peedo kitsefarmi omanik: vooluarve on mullusest kolm korda suurem – kuskilt kokku hoida enam pole!

Väikestele toidutootmise ettevõtetele on viimased aastad olnud keerulised – pandeemiapiirangud on vähendanud tarnevõimalusi ja energiahinna tõus sundinud kokkuhoiule. Võrumaal asuva Andri-Peedo kitsefarmi peremees Kermo Rannamäe tõdeb, et oma tegevuses neil kuskilt kokku tõmmata enam võimalik küll pole.