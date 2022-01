Pensionär Nõmmelt: detsembris lülitasin kütte sisse vaid mõneks tunniks päevas. Pean hakkama almust paluma!

Nõmmel elava Virve üllatus oli suur, kui talle saabus detsembri elektriarve. „Minu pension on 609 eurot, kuid elektriarve oli 127. Minu sissetulek ei võimalda normaalselt elada, vaid pean hakkama almust paluma! Seegi on ju keeruline – vana inimene ei saa sellega hakkama,“ kurdab proua. Korteris on ainult ioonelektriküte, mis peaks küll tema sõnul olema tavalisest elektriküttest soodsam. Samas oktoobris ja novembris ta kütet sisse üldse ei lülitanud, kuigi toatemperatuur oli 18 kraadi ringis. Elektriarve oli oktoobris 48 ja novembris 47 eurot. „Detsembris lülitasin kütte sisse ainult mõneks tunniks päevas. Duširuumis siiski hoian põrandakütet sees, sest ilma selleta ma ei kujuta ette, kuidas saaksin hommikuti duši all käia,“ räägib ta väga askeetlikest elamistingimustest. Toasoojuse arvelt kokkuhoidmine annab aga tervise peal tunda – luud-liigesed on valusad ja tavapärasest kangemad.