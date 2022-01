RAHAGA SÕBRAKS | Mis on finantsvabadus ja mis see meile annab? Finantsekspert Kadri Mäsak selgitab, kuidas arvestada välja finantsvabaduse hind 

Inimesed võivad oma finantsilise vabaduse janutunnet erinevalt sõnastada ja tajuda. Kindel on, et raha eest me ei saa osta tõelist armastust, sõprust, püsivat õnnetunnet. Ükski emotsioon ei ole lõputult püsima jääv, seega see ootus oleks nagunii vale. Samas majanduslikes raskustes olles on elu poolt visatud katsumusi oluliselt raskem ületada, kui teha seda sama majanduslikult kindlustatuna.