PALJU ÕNNE! Finantsinspektsioon sai 20aastaseks 

Finantssektor areneb ja muutub pidevalt, sama teeb ka Finantsinspektsioon. 1. jaanuaril 2002 tööd alustanud Finantsinspektsioon ühendas endas Eesti Panga Pangainspektsiooni ning Rahandusministeeriumi haldusalas tegutsenud Kindlustusinspektsiooni ja Väärtpaberiinspektsiooni. Järelevalvet tehti pankade, kindlustusseltside, kindlustusvahendajate, fondivalitseja, investeerimis- ja pensionifondide, investeerimisühingute ja väärtpaberituru üle. Tänaseks on Finantsinspektsiooni järelevalve all ka makseasutused, e-raha asutused, krediidiandjad ja -vahendajad ning ühisrahastusettevõtted. Kokku jälgib Finantsinspektsioon hetkel umbes 200 finantsturul tegutsevat ettevõtet ja 600 õigusakti rakendamist. Uute valdkondade lisandumisel Finantsinspektsiooni järelevalve alla need numbrid kasvavad.