HEA TEADA! Töötukassa abistab tööotsijat nii nõu, rahaliste toetuste kui ka koolitustega 

Liivamets nendib, et paraku kipub olema nii, et need, kelle oskused enam arendamist vajaks, on kõige vähem valmis seda tegema. Teisalt kõrghariduse ja õpiharjumusega inimesed õpiksid meeleldi juurde. „Esimesel juhul püüab töötukassa nõustaja motiveerida ikkagi enese täiendamist proovima. Teisel juhul analüüsitakse koolitusideede vajalikkust töösoovidest lähtuvalt, hinnatakse OSKA uuringute ja tööjõubaromeetri toel inimese tööotsimise piirkonnas nende oskuste vajalikkust ja kasutatavust töö leidmisel. Vajadusel analüüsitakse ja seatakse ka prioriteedid, millise uue oskuse omandamine on kliendi karjääriplaane ja töösoove arvestades kõige olulisem,“ kõneleb Liivamets. Koolitused on töötuna registreeritutele tasuta.

Ümber õppimise toetamiseks maksab töötukassa tasemeõppetoetust. See on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada.

„Toetatakse õppimist õppekavadel, mis valmistavad ette töötajaid põhikutsealadele, kus valdkondlike tööjõuvajaduse uuringute kohaselt on lähiaastatel kasvav tööjõuvajadus ja tööjõu nõudlus on suurem kui pakkumine. Kuna toetatakse ikkagi kutsehariduse, rakenduskõrghariduse või bakalaureusekraadi saamist, tuleb arvestada, et õppeaeg on pikk ja vajaliku kraadi saamine võtab aega. Seega tuleb läbi mõelda, kas õppimine on töötamise ja pere kõrval jõukohane,“ osutab Liivamets.

Hea äriplaani eest võib saada ettevõtlustoetust

Töötukassalt saab taotleda ka ettevõtlustoetust, mis on kuni 6000 eurot. Toetuse saamiseks tuleb töötukassale esitada avaldus, äriplaan, finantsprognoosid ning kinnitus varasema ettevõtluskogemuse, majandusalase hariduse või piisavas mahus ettevõtluskoolituse läbimise kohta.

„Kuna äriplaani koostamine on suur ning ajamahukas töö, tuleb oma töötukassa nõustajaga see idee aegsasti läbi rääkida, vajadusel leida koos nõustajaga sobiv võimalus ettevõtluskoolituse läbimiseks ning seejärel äriplaani koostama asuda. Töötukassa eraldi ettevõtlusnõustamist ei paku, aga vajadusel saab inimene pöörduda ettevõtlusteemades täiendava abi saamiseks maakondlike arenduskeskuste poole, kus töötavad ettevõtluskonsultandid,“ räägib Liivamets.

Ta tõdeb, et sageli osutub äriplaani koostamine keerulisemaks kui algul arvati – näiteks selgub, et teenust ei ole võimalik kasumlikult müüa või tegevuspiirkonnas pole piisavalt kliente. Seepärast tasub ettevõtlusega alustamise soovi korral lisaks ikkagi hoida pilk ka palgatöö pakkumistel.