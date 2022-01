Soovid palgatõusu? Tee kokkuvõte oma saavutustest ning läbirääkimistel ole enesekindel 

Millal palka juurde küsida, on keeruline määratleda – suuresti sõltub see inimesest ja tema olukorrast. Küll aga loetleb Irene Annus sagedasemaid olukordi, mil tasuks palgatõus teemaks võtta: „Näiteks, kui töölepingus ei ole punkti, mis käsitleks palga ülevaatamist korra aastas või muu perioodi jooksul. Samuti, kui toimub arenguvestlus ning oled juhile esitlemiseks valmistanud info oma selle aasta kasvust ja väärtuse loomisest, kuid juht püüab seda konkreetset osa vältida. Kindlasti siis, kui kohustusi on lisandunud või liigutud ametiredelil kõrgemale positsioonile, kuid palgatingimused ei ole muutunud. Ka juhul, kui palka ei ole aastaid tõstetud või tead, et oled alamakstud. Palka tasub juurde küsida ka siis, kui endal on vajalikud teadmised ning ambitsioon pakkuda organisatsioonis vajalikku lisaväärtust.“

Kui tegemist on töölepinguga, kuhu ei ole sisse kirjutatud korralist palga ülevaatust ning töötulemustega võrdlemist, oleneb raha juurde küsimine puhtalt inimese enda sisetundest – kui tihti ta on valmis selle vestluse juhiga ette võtma. „Siinkohal on oluline ka ära märkida, et isegi, kui korraline palkade ülevaatus on organisatsioonis kombeks, ei tähenda see automaatselt iga-aastast palgatõusu. Need detailid räägitakse individuaalselt läbi,“ rõhutab Annus.

Kui igal aastal sel teemal vestelda ei soovi, oleks töötaja jaoks rahulikum küsida korraga pisut suurem protsent palgatõusuks. Mõistagi peab see olema põhjendatud ja samuti tuleb end eelnevalt kurssi viia enda eriala või valdkonna palgatasemega. Vastavad kalkulaatorid leiab internetist.

Annus nendib, et teda teeb kurvaks tõsiasi, kui väike hulk inimesi üldse julgeb ise palgatõusu küsima minna. Samas need, kes küsivad, on tavaliselt hea ettevalmistuse teinud ning saavutavadki soovitud tulemuse.

Pane kirja õpitud tarkus ja võetud vastutus

Just hea ettevalmistus ongi palgaläbirääkimistele minnes ülimalt vajalik. „Kui tunned, et oled tehtava töö eest väärt suuremat tasu, on juba esimene samm tehtud. Sina ise tead kõige paremini, mis on just sinu tugevused ning mis on muutunud arengus ja organisatsioonile pakutavas väärtuses võrreldes sellega, kui sai viimati palgast räägitud,“ toob Annus välja. „Kui nüüd korraks palgale mitte mõelda, kaardista kõik, mis sulle enda töö ja organisatsiooni puhul meeldib, mille üle oled uhke ning too need punktid oma juhiga vesteldes esmalt välja. Olgu üks või mitu põhjust – ettevõtte juhil või osakonnajuhatajal on alati hea teadmiseks võtta, mis on tehtud hästi või kuulda midagi, mille peale ise ei oleks tulnud.“