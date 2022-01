Tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa: kui peale käibe pole ettevõttes eesmärgiks töötaja tervist ja õnne, on läbipõlemine garanteeritud 

Ta leiab, et tööandjad ei ole sageli teadvustanud, et elame hoopis teistsuguses maailmas kui aastakümneid tagasi – elu on kordades intensiivsem kui varem, peaasjalikult info- ja tehnoloogia ajastu saabumise ja globaliseerumise tõttu. Sellises olukorras on vaja läbimõeldud organisatsioonikultuuri, mis inimesi kaitseks.

„Kui oma inimesi pideva efektiivsuse või kasumijutuga utsitada, ei ole parem sellest, mida paarsada aastat tagasi orjanduseks nimetati. Töötaja ei ole tööandja oma – teda tuleb austada, kuulata ja kaasata, ametipositsioonist sõltumata. Näen, et tõeliselt kaasavat juhtimist ikka veel napib, töökohad on jätkuvalt kaldu tööandja vajaduste poole ja vaatavad vähem selles suunas, mida nende inimesed vajavad,“ seletab Saar-Veelmaa ja lisab: „Kui koolitustel sellest räägin, et teie juhi vastutus on uurida, kuidas ta saab teid õnnelikuks teha, puhkeb enamus inimesi homeeriliselt naerma. See ei peaks aga üldse naljakas asi olema, sest tööandja esmane vastutus on oma inimeste väärtust tõsta.“

Läbipõlemine kui kinnise kaane all podisev supp

Ühel hetkel muutub pidev tööstress tööalaseks läbipõlemiseks. Tiina Saar-Veelmaa võrdleb seda supiga, mis keeb suure tule peal kinnise kaane all – ajab üle, kõrbeb põhja ja põhjustab halvemal juhul tulekahju. „Kui me midagi ette ei võta, siis areneb tööstress igal juhul läbipõlemiseks. Mõnel juhul muutub see krooniliseks seisundiks, kus inimene arvab, et see ongi tema olemus, kuid tegelikult on asi läbipõlemises.“ Enim ohustab läbipõlemine pühendunud ja kohusetundlikke inimesi.

Tänapäevases maailmas on läbipõlemise probleem kahjuks järjest sagedasem. „Organisatsioonides ja tööandjate juures, kus pole peale kasumi, käibe ja efektiivsuse eesmärgiks seatud inimeste tervist ja õnne, on läbipõlemine garanteeritud. Kui näiteks juht saadab e-kirju veel peale tööpäeva lõppu, hoidku jumal, et öösel, siis hoiab ta oma inimeste stressifooni pidevalt kõrgel. Inimesed on kohusetundlikud ega lülita märguandeid välja. Seepärast on nad koguaeg töölainel ja tervislik 8-8-8 (8 tundi tööle, 8 uneaega, 8 endale ja perele) läheb paigast,“ selgitab psühholoog.

Ka kodukontoris töötades võib läbipõlemine kergemini tulla, sest töö ja vaba aja piir võib sassi minna. „Inimesed kipuvad veel oma pere- ja uneajast asju lõpetama, sest töö on nii kättesaadav, miks mitte siis seda teha. Lõpuks, kui oleme aga pelgalt töörollis, muutume ebameeldivaks kaasalaseks ka oma lähedastele.“

Oluline on vajadusel abi otsida