EDU VÕTI: see on kõige olulisem, mida töövestlusel silmas pidada 

„Kuna enamikele ametikohtadele kandideerimiseks on vaja kirjutada motivatsioonikiri, siis võiks enne töövestlust selle uuesti üle lugeda. Tähtis on mäletada, mida kirjutasid ja seda kirglikult jagada. Kehakeelest paistab hästi läbi, kas inimene põhimõtteliselt loeb teksti maha või usub seda. Tööandjale tuleb teha selgeks, miks ma tahan ettevõttesse tööle minna – ja loomulikult peab läbi kumama ka enda arenguvõimalus,“ räägib Mekk.

Ta ei soovita näidata igas vajalikus aspektis absoluutset sobivust, sest see võib hoopis kahjuks tulla. „Targad juhid võtavad tööle need inimesed, kellel täna kõiki oskuseid ei ole, aga kes saavad selles töös edasi areneda. Kui sobitud kohe sada protsenti soovitud tööle, siis tark juht teab, et sul hakkab varsti igav. Inimene tahab ju areneda. Kui see ei ole võimalik, siis tema energiatase pigem langeb ning ta ei tee oma tööd enam hästi.“