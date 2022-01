Hea CV on kompaktne ning valminud kindlale tööandjale mõeldes 

Nutikas viis tööandjale paremini meelde jääda on helistada umbes nädal pärast CV saatmist ning uurida, kas dokumendid jõudsid ikka kohale. „Võib ju juhtuda, et e-kiri läheb kaotsi või rämpsposti. Helistades võid olla kindel, et tööandja sai selle kätte ning kindlasti jääd ka paremini meelde, sest oled tööst huvitatud ja CV polnud saadetud masspostitusena. Nüüd tööandja teab, et tahad päriselt ka seda töökohta,“ seletab Mekk.