UUE AASTA LUBADUSED | Katri Teller ehk Blondcast: ära tee eesmärke kasvatada varasid aastaga 10 korda või võtta jaanuaris 10 kilo alla 

Katri Teller (40) tõdeb, et on ka ise samas seisus olnud, kus aasta alguses püstitatud eesmärkidega väga kaugele jõudnud pole. Tänaseks on ta aga enda jaoks leidnud tehnika, kuidas tehtud plaanide järgimine on jõukohane ja motiveeriv. Sellest rääkis Eesti enimkuulatuima taskuhäälingu „Blondcast„ tegija ja edukas kinnisvarainvestor Õhtulehe majandusteemalises podcastis „Börsisupp.“