LINNAD VEE PEAL: kümme põnevamat paika maailmas 

Foto: Kollaaž, pildid Vida press, Pixabay, Andres Eero

Vee peale rajatud linnadest rääkides meenub enamikule meist esimesena Veneetsia. Küllap on paljud meist sõitnud mööda kanaleid ka Stockholmis, Peterburis, Brugges või Amsterdamis. Kuid neist põnevamgi on oma silmaga näha igast küljest või suisa vee peale ehitatud asulaid, mis kinnitavad, et inimene suudab kohaneda mistahes keskkonnaga.