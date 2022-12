TÕELINE VÄLJAKUTSE! Kuidas saada hakkama, kui kulud tõusevad, aga tulud jäävad samaks

Kuigi uudistes räägitakse, et palgad muudkui tõusevad, siis paljudel eestlastel see nii ikkagi ei ole. Pigem hirmutavad neid palgakärped või hoopis tööst ilma jäämine. Aina kasvavate elektri- ja ka toiduainete hindade juures on mõnes peres paratamatult murelik küsimus, kuidas kevadeni oma senist elukvaliteeti säilitada.