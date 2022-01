ELEKTRI HIND MATAB HINGE: 500-1000 eurot detsembri eest on paljude jaoks reaalsus. „Saan palka vaid paarsada eurot rohkem kui on elektriarve.“

elektriarve, elektrihind Foto: Erki Parnaku

„Üritame saada vallalt toetust. Palka saan ainult paarsada eurot rohkem kui on elektriarve,“ tõdeb Sirlika, kelle detsembrikuine elektriarve on üle 700 euro. Detsember möödus elektriturul rekordiliste hindadega. Mõnel tarbijal, kes endiselt börsipaketi järgi maksab, on vahe võrreldes eelmise aasta detsembrikuu arvega lausa neljakordne ning elektri eest tuleb välja käia mõnel 500-1000 eurot.