TEEME SELGEKS! Esimesed investeerimissammud alustajale 

Paljud arvavad, et investeerimiseks on vaja palju raha ja üldse on see midagi keerulist ning kauget, millest saavad aru vaid targemad. Tegelikult saad alustada ka ühe euroga ja tarkus tuleb tegutsedes. Eelkõige on oluline huvi investeerimise vastu, pihta hakkamine ja järjepidevus.