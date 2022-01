Lugeja küsib: kuidas tuleks toimida kerge liiklusõnnetuse, näiteks mõlkimise korral? 

Kuidas tuleks toimida kerge liiklusõnnetuse, näiteks mõlkimise korral? Foto: Istockphoto

„Mõistlik on hoida autos liiklusõnnetuse teate blankett, et õnnetuse korral see koos teise osapoolega ära täita,” soovitab If Kindlustuse sõidukikahjude grupijuht Taavi Kruus. Ta märgib, et kui seda pole, võib õnnetuse asjaolud fikseerida ka tavalisel valgel paberil, kuhu pannakse kirja, kuidas õnnetus juhtus, kes oli selles süüdi ning kinnitatakse kirjapandu mõlema osapoole allkirjaga.