Pandeemia laastav mõju: kultuuri-ja meelelahutussektor kannab kaotuseid 

Eesti suurima piletimüügiplatvormi Piletilevi statistika näitab, et meelelahutusturg kannatab endiselt pandeemia mõju all: kui 2019. aastal müüdi Eestis 2 141 047 piletit kultuurisündmustele, siis mullu ulatusid müüginumbrid vaid 885 501 pääsmeni. See tähendab seda, et eelmise aasta kultuuri- ja meelelahutusürituste turu maht küündis Piletilevi andmetel vaid 42 protsendini 2019. aasta mahust, edastatakse pressipöördumises.