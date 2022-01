RAHAGA SÕBRAKS | Võta kontroll oma rahaasjade üle ja säästa naudinguga! Finantsekspert Kadri Mäsak annab nõu, kuidas koostada toimiv eelarve 

Tean, et paljudele seostub sõna „eelarve“ millegi raske ja elu piiravaga. Tegelikult ei pea see üldse nii olema. Lausa ei tohiks olla! Juhul, kui see tundub raske, siis järelikult on eelarve koostamisel midagi valesti tehtud või vajab plaan kohendamist. Eelarve koostamine on oluline, sest aitab saavutada kontrolli oma rahaasjade üle. Nii teame, kuidas teha teadlikke valikuid, et oma finantseesmärkidele lähemale jõuda.