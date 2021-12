„BÖRSISUPP“ | Katri Teller ehk Blondcast: rahaliselt raske lapsepõlv tekitas minus nälja paremini elada 

Katri lapsepõlv kulges üsnagi kesistes majanduslikes oludes, kus vahel polnud oma elupinda või süüagi. Rahalised raskused lapsepõlves tekitasid nälja paremini elada, sest ta nägi, et see on võimalik. Hoolimata sellest, et tal oli väga noorest peale selge siht juba silme ees, siis tee finantsvabaduseni on kulgenud üle kivide ja kändude. „Ka mul on olnud rahaline puberteet. Mul läks hästi enne eelmist majanduskriisi. Korteri, mille ma sel hetkel ostsin, väärtus kasvas 100 protsenti, sellest hetkest kui ma alles paberil olnud projekti ostulepingu allkirjastasin. Sellest miljonist kroonist, mis korteri müügi eest sain, jäin ma hiljem ilma,“ meenutab Katri hetke, kus sai tehtud palju halbu otsuseid. Nendest suurtest õppetundidest on ta palju õppinud. Nüüd on tema investeerimisportfellis 10 üürikorterit ning mitmed välismaiste ettevõtete aktsiad.