Kuidas talletada reisimälestusi? Näitleja Kersti Heinloo koob emotsioonid sokkidesse 

Kuigi raamatu nime ja vaskselt küütleva esikaane põhjal võiks kahtlustada luulekogu, on tegu siiski käsitöö- ja reisiraamatuga. Lisaks reisifotodele ja muljetele maailma eri paigust on seal 15 sokiportreed ja sokiretsepti, kõigil juures mustrileht. Ehk selline kaks-kärbest-ühe-hoobiga-väljaanne nagu ka raamatus olevad sokid, millesse ta kirgliku rändurina on talletanud oma Kambodža, Hiina, Vatikani jt reisidelt inspireeritud mustrid.