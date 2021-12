RAHAGA SÕBRAKS | Kas osta kohe laenuga oma kodu või oodata paremat aega ja seni üürida? Finantsekspert Kadri Mäsak teab vastust 

Kinnisvara hinnad on viimastel aastatel kasvanud jahmatavalt kiiresti. See on lükanud nii mõnelgi inimesel oma kodu soetamise aina kaugemasse tulevikku. Samas on kasvanud ka inimeste sissetulekud ja kodulaenu marginaalides on olnud märgata väikest kahanemist. Mis oleks parim lahendus – kas oodata paremat aega ja seni üürida või osta kohe oma kodu?