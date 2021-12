Viiendik eestimaalastest teeb jõulukingid ise 

Üle 200 euro kavatseb jõulukingitustele kulutada 18% Eesti elanikest, 13% leedulastest ja iga kümnes Läti vastanu. Peaaegu kümnendik ütles aga, et ei plaani nendele üldse raha raisata. „Uuringust tuli välja, et suuremaid summasid plaanivad kingitustele kulutada 30–49aastased. Seevastu üle 60aastastest peaaegu 40%-l ulatub kingieelarve kuni 100 euroni,“ kommenteeris SEB erakliendi segmendi müügijuht Evelin Koplimäe.

„Kuigi aastaga on hinnad kasvanud, jääb kingituste eelarve kahe kolmandiku Eesti küsitletute sõnul samasse suurusjärku, mis aasta tagasi. Peaaegu iga kümnes eestimaalane ütles, et saab tänavu olla jõulukingituste ostmisel heldem. Iga viies tunnistas aga, et selle aasta kingieelarve on hoopis väiksem,“ lisas Koplimäe.