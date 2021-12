LIIGA HEA, ET OLLA TÕSI! Investeerimispettusest annavad märku väga konkreetsed ohumärgid  

Petuskeemidega raha kaotanud inimestest 35% tunnistab, et raha kaotuse põhjuseks oli soov teenida raha, selgus Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse tellitud uuringust. „See on väga inimlik, et soovitakse teenida lühikese ajaga palju raha, kuid meeles tuleks pidada lihtsat reeglit kui miski tundub liiga hea, et olla tõsi, siis tõenäoliselt ongi tegemist pettusega,“ kirjutas pressiteates rahaasjade teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger ja selgitas, kuidas investeerimispettust ära tunda.