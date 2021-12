RAHAGA SÕBRAKS | Finantsekspert Kadri Mäsak: „On olukordi, kus laenu võtmine on mõistlik, kuid ka neid, kus seda tuleks vältida kui tuld.“ 

On olukordi, kus laen on kurjast ja tuleb kindlasti võtmata jätta. Eriti kehtib see tarbimislaenude kohta. Samas on olukordi, kus läbimõeldud ja kalkuleeritud laen on mõistlik ja igati asjakohane. Näiteks üürikinnisvarasse investeerimisel saavutatakse hea omakapitali tootlus just tänu võimenduse kasutamisele. Samas teistes investeerimise varaklassides on võimenduse kasutamine jällegi ääretult riskantne ning algajale kindlasti asi, mida tasuks vältida kui tuld.