VALGELE LAEVALE! Kuidas üks pere käis Helsingis jõule otsimas ehk Tasuta karussell piirangutüdimuse, ettevaatlikkuse, buffet’ ja politseinikuga 

Reisiärevus! Kui kaks väikest reisiselli on viimased kaks kuud vaid laevu joonistanud, tuleb viimaks järgi anda ja nad mere peale viia. Seda enam, et hirmus koroona on meil sügise alguses kenasti läbi põetud. Muideks, mis teema see on, et juba pikemat aega on koolieelikute seas eriti populaarne kõik Titanicuga seonduv? See peaks mereminekut ju pärssima, mitte tagant tõukama…