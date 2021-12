ROOLIVÕIM: pandeemia ajas noored autorooli  

Foto: Pexels

Koroonapandeemia on märkimisväärselt mõjutanud eestlaste sõitmisharjumusi. Võrreldes pandeemia-eelse ajaga kasutab 20% eestlastest sõiduautot sagedamini, kusjuures eriti märgatav on see trend just noorema põlvkonna seas. Positiivsest küljest saab välja tuua selle, et sagenenud sõitmisharjumuse tõttu tunnevad noored sõidukijuhid end roolis võrreldes varasemasega enesekindlamalt.