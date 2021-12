Enne aasta lõppu III pensionisammas täis! 

Swedbanki pensioni ja investeerimise valdkonnajuht Kaire Peik toob välja, et III sammas on Eestis peale II sammast kasulikkuse poolest teine investeerimisvõimalus. II samba puhul lisandub igale enda pandud eurole kaks eurot riigi poolt sotsiaalmaksust, aga III samba sissemaksetelt on võimalik saada järgmisel varakevadel 20% tagasi. „Ükski teine investeerimisvõimalus Eestis sarnast võimalust ei paku. Seega on tark riigi soodustusega investeerimine enda kasuks maksimaalselt ära kasutada ning III sambasse paigutada nii palju kui võimalik. Siit ka investeerimisfoorumitest pärit soovitus: ennekõike „pane III sammas täis“ ja siis vaata teisi investeeringuid,“ kommenteerib Peik. Tegu on pikaajalise investeerimisvõimalusega, kus saab riigi abil ka pensionipõlveks finantsilist tagavara tekitada.