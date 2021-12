Vaese Kuuba suur võlu: elurõõmsad inimesed ja võimalus molutada 

EI OLE PUNAMÜTSIKE: Kohalikud naised ja sigaritega vanamehed on kenasti riides ja turistid saavad siis nendega koos poseerida, väikese tasu eest ning vahel saab isegi musi kah, ütleb pildil poseeriv Jaak Nilson. Foto: Jaak Nilson

„Nutimaailm alles hakkab nendeni jõudma ja see tähendab, et inimesed suhtlevad omavahel reaalselt. Nende väärtused on hoopis teistsugused kui meil. See on natukene äraspidine maailm,“ räägib Tartu fotograaf Jaak Nilson, kuidas saareriik Kuuba on tema elu muutnud.