Tartu hakkab maksma energiakulude kallinemise toetust jaanuaris 

„Vabariigi valitsuse praegu kehtiva otsuse kohaselt saavad toetust taotleda suhtelises vaesuses elavad pered. Ilmselt lähiajal selgub, kas energiakulude hüvitamine on laienemas suuremale ringile,“ ütles abilinnapea Mihkel Lees pöördumises pressile. Abilinnapea lisas, et Tartus on käimas tõsised ettevalmistused ja linn on valmis jaanuaris toetusi jagama hakkama.