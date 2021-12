KAS JUBA TEADSID? 5. jaanuarist kaob e-MTAsse pangalingi kaudu sisenemise võimalus 

Endiselt saab e-MTAsse siseneda, kasutades ID-kaarti või mobiil-ID ja Smart-ID lahendusi. Pangalingiga autentimise kasutamise kaotamise põhjuseks on 2018. aasta sügisel jõustunud eIDASe rakendusakt, mis kohustab tagama Euroopa Liidu elanikele piiriülest ligipääsu avaliku sektori e-teenustele võrdväärsete või tugevamate eID-lahendustega kui see, mida nõutakse oma kodanikelt ja elanikelt.



Pangalingi kaudu on võimalik autentimiseks kasutada muu hulgas vahendeid, mis on enamasti panga enda lahendused. Nendel lahendustel ei ole aga tagatistaseme hinnangut, mis on kohustuseks avaliku sektori e-teenuste pakkumisel.



2022. aasta jaanuari alguses muutub ka e-MTAsse sisselogimine Smart-ID abil, sest autentimine hakkab toimuma riigi autentimisteenuse TARA kaudu. See tähendab, et Eesti kasutajatele on Smart-ID kasutamine endiselt võimalik, kuid selleks suunatakse kasutaja e-MTA-st riigi autentimisteenuse tara.ria.ee lehele. Küll aga ei võimalda TARA Smart-ID kasutamist Läti ja Leedu kasutajatele, kes saavad edaspidi kasutada autentimiseks eID-d.