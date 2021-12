"BÖRSISUPP" | Xenia Joost: "Kui täna lõpetataks riiete tootmine, siis oleks inimestel võimalik uusi riideid osta veel kuus aastat." 

Peale 20 aastat moetööstuses disainerina töötamist tegutseb Xenia nüüd igapäevaselt hoopis toiduvaldkonnas. Omades kogemust omanimelise moebrändi loomises näeb ta palju sarnasusi Haage loodusliku mineraalvee brändi üles ehitamises. Tulevikus tahakski ta tegutseda kui brändide looja ja arendaja. „See on äge protsess, kus sa saad midagi nullist hakata arendama. Isegi taevas ei pea selle juures piiriks olema. See tunne on lihtsalt nii mõnus, kui inimesed tahavad seda, mida sa oled klotsidest kokku pannud, omada ja osta, selle peal oma äri edasi arendada.“