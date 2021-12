Möll IPOdroomil: kuidas saada esmapakkumisel kätte soovitud mahus aktsiaid? 

Põhjuseid, miks inimesed nii aktiivselt aktsiaturul tegutsevad on investori ja investeerimiskoolitaja Jekaterina Tindi sõnul mitmeid. Esimese põhjusena toob ta välja selle, et kuna koroona ajal inimeste säästud kasvasid ning raha vabanes ka II sambast, siis on tekkinud finantsvõimalusi investeerimiseks. Teisalt on järjestikku toimunud mitmed IPOd saanud ka palju meediakajastust, mis on elevust veelgi suurendanud. „IPO järgne aktsiahindade kasv on ilmselt mitmetes inimestes tekitanud ootuse, et esmapakkumistesse investeerimisega ongi võimalik kiiresti rikkamaks saada. Kui turg muutub ahneks, tuleb hakata ettevaatlikuks,“ hoiatab investor ja lisab, et kui kasvab esmapakkumistes spekulatiivsete tehingute arv, võib see muuta aktsiahindade kõikumise jõulisemaks.