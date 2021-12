MIKS MAKSTA, KUI SAAB ISE TOOTA? Huvi päikesepaneelide vastu on rekordiline! 

Eesti Energia energiateenuste osakonna juht Mikk Tootsi ütleb, et sügisel oli päikesepaneelide päringute arv rekordilisel tasemel. See näitab, et inimeste teadlikkus energialahendustest on tõusnud. Päikesepaneelides nähakse võimalust kaitsta ennast kõrgete elektrihindade eest.