KESKKONNA JA RAHA SÄÄSTMINE KÄIVAD KÄSIKÄES! Investor, poliitik ja maailmakoristuse eestvedaja jagavad kokkuhoiunippe 

Esmalt tuleb selgeks teha, mida päriselt ka vaja läheb, ütleb finantsvabaduseni jõudnud investor ja minimalistlikku elustiili edendav Liisi Kirch. „Inimesed ostavad tihti poest asju, mida nad üldse kasutusse ei võta. Kas me tahame teha kingitust või ennast premeerida ja hiljem avastame, et see polnud üldsegi kasulik otsus,“ selgitab ta.