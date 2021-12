FOTOD PABERILE! Kuidas talletada mälestusi nii, et need oleks alles ka aastate pärast?

Foto: Istockphoto

Pildistamine on lihtsam kui kunagi varem. Igaüks võib klõpsida telefoniga pilte, aga mis neist edasi saab? Kuidas tehtud fotosid säilitada, nii et need ka mitmekümne aasta pärast alles oleksid? Ja mis see maksma läheb? Koos aasta lõpetamisega võiks lõpetada ka segaduse fotomajanduses!