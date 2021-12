Raha pööningul: tsaariaegne aisakell väärt sada eurot ja rohkemgi 

Tsaariaegne aisakell väärt sada eurot ja rohkemgi Foto: eantiik.com

Aisakell, aisakell, kingul, orus, mäel, aisakella helinal meil on jõulud jälle käes! Niiviisi lauldakse iga jõulu ajal. Aisakellad riputatakse hobuse aisade või looga külge, kus need kaunilt kõlisevad, kui suksu traavi laseb. Ent sel lihtsal põhjusel, et enamikus majapidamistes pole hobust, aisakell tänapäeval enamjaolt sihtotstarbelisest kasutust ei leia.