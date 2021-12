Must reede Eestis: inimesed jooksid teleritele tormi, audioseadmete müük kasvas 2200% 

„On traditsiooniks saanud, et novembri lõpus pakutavaid allahindluseid kasutatakse ära lähedastele jõulukinkide hankimiseks või iseendale kingituse tegemiseks,“ tõdeb Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann. „Sel aastal pitsitasid kõiki kaupmehi tarneraskused, mis tähendas, et osad tooted müüdi läbi juba kampaania esimestel päevadel. Sellegipoolest näitab statistika selgelt, et sobivate toodete leidmisega inimestel probleeme ei tekkinud.“

„Tundub, et sel aastal leiab nii mõnigi õnnelik kuuse alt uue teleri või juhtmevabad kõrvaklapid, samas kui elektritõukeratta osas lootusi hellitada ei tasu,“ analüüsib Ploomann kampaaniate müügiedu kategooriate lõikes. „Kui hetkel veel jõulukingid ostmata jäid, siis tasuks sellega kindlasti kiiremas korras tegeleda. Kõik analüüsid näitavad, et juba ligi poolteist aastat valitsenud tarneraskused ei ole jõulude eel kuskile kadumas.“

Ploomann märkis, et kuigi suuremate ning tuntumate kaubamärkide nutitelefone ja telereid leiab poodidest jõuludeni välja, siis ihaldatumad värvitoonid ja menutooted müüakse läbi oluliselt kiiremini. „Koroonaviirus mõjutab endiselt ülemaailmset logistikat, mis tähendab, et Aasiast ei jõua kaubad lihtsalt piisavalt kiiresti Eestisse ja poelettidele. See tähendab, et ükski kaupmees ei saa garanteerida, et mõni hetkel välja müüdud toode veel enne jõule uuesti lattu jõuab,“ lisas ta.