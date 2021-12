Kas kullaauk jäi kahe silma vahele? Edukad investorid räägivad tehingutest, mis kripeldama on jäänud

Jaak Roosaare Foto: Karin Jaanus

Igale poole ei jõua investeerida. Võimalusi on palju. Nii mõnigi idee on osutunud üle ootuste edukaks. Millised tagantjärele vaadates geniaalsed investeerimisvõimalused on jäänud edukatel ettevõtjatel õigel ajal märkamata?