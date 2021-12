Kas sinul on ka nii juhtunud? Patareid saavad tuleketis kohe läbi 

Merje ostetud jõulukaunistus polnud kõige odavam, vaid maksis 20 eurot. „Need dekoratiivsed, lumise puu kujulised kaunistused vajavad töötamiseks kolme patareid. Oma üllatuseks märkasin, et juba kolme päeva pärast tuled enam ei põlenud. Patareid olid tühjaks saanud ja vahetasin uued. Needki said paari-kolme päevaga läbi. Seega vähem kui nädalaga kulus mul selle kaunistuse peale kuus patareid. Uskumatu! Enamasti püsivad patareid ikka palju kauem,“ ei pea naine seda tavaliseks. Nii ongi tal kahtlus, kas tuledel on midagi viga või on ta hulgi ostnud kehvasid patareisid. Kas sellises jõulukaunistuses peaks kasutama mõne kallima kaubamärgi patareisid?