RAHAGA SÕBRAKS | Kadri Mäsak vastab investori dilemmale: kas investeerida eraisikuna või ettevõtte alt? 

Aina tihedamini jõuavad inimesed minu juurde erinevate investeerimisega seotud küsimustega – kas see investeering on mõistlik, kas on mõtet investeerida sellesse varaklassi, jne. Enamasti oodatakse vastuseks „ja“ või „ei“, kuid tegelikult taustsüsteemi teadmata ei saa nendele küsimustele lühivastust anda. Enamikel juhtudel küsin vastu vähemalt viis lisaküsimust ja peale seda alles oskan midagi arvata.