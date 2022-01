PÕNEV VÄLJAKUTSE: kõige tähtsam, mida pead teadma idufirmadesse investeerimisest  

Foto: Pexels

Eesti iduettevõtlus kasvab kui pärmi peal. Klassikaliselt on kasvuettevõtetesse investeerimine olnud suurte tegijate pärusmaa, kuid ühisrahastus on loonud võimaluse panustada ka mõnesaja euroga. Arvesta, et idudesse investeerimine ei sobi igaühele, vaja on kannatust ja julgust.