Keskmine palk tõusis hindadest enam 

IT-s ja mäetööstuses on palk kahe aastaga tõusnud koguni 20 protsendi võrra. Palgatulu ebavõrdsus on sel aastal suurenenud – kõrgema palgaga töötajatel on palk tõusnud rohkem kui madalama palgaga ametitel. Tööjõupuudus ja alampalga tõus hoiavad palgakasvu kiirena. Swedbanki hinnangul tõuseb keskmine brutopalk järgmisel aastal 6,5%.